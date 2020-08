Quart de finale Ligue des Champions, Messi incertain face au Bayern Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Août 2020 à 15:56 | | 0 commentaire(s)|

Bourreau du Napoli, le Barça a rendez-vous avec le Bayern en quart de finale de la Ligue des champions. Un choc que les Catalans devront peut-être aborder sans leur atout-maître Lionel Messi. Lionel Messi a encore porté le FC Barcelone, samedi soir au Camp Nou, cette fois contre Naples en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Cet hiver, les Blaugranas avaient été tenus en échec au San Paolo (1-1), ils ont pu faire la différence chez eux grâce à Lenglet, Suarez mais aussi et surtout grâce à une percée épique de leur génie argentin (3-1). Une victoire synonyme de qualification pour le Final 8 de Lisbonne, avec en ligne de mire désormais un impressionnant Bayern qui n'a fait qu'une bouchée de Chelsea (4-1 samedi soir ; 7-1 au cumul des deux confrontations). Or ce choc en perspective – en une seule manche rappelons-le – les Catalans vont peut-être devoir l'appréhender sans La Pulga, touchée dans un duel avec le roc napolitain Kalidou Koulibaly. Avec un penalty à la clef. Sur le coup, la cheville du maestro a encaissé une secousse sévère, le laissant au tapis un long instant. A chaud cependant, l'intéressé a pu reprendre le cours du match. Et Quique Setien, l'entraîneur du Barça, de ne pas s'inquiéter outre-mesure en conférence de presse : « On va voir comment cela évolue. On va traiter ce coup reçu, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. » Un pied enflé et douloureux A première vue, il s'agit là d'une simple contusion mais de plus amples examens sont à prévoir ce dimanche. La COPE fait état d'un « pied enflé et douloureux » pour la star de l'effectif blaugrana ; signe que le mal n'est pas si anodin à l'heure qu'il est. Le quart de C1 face à Munich arrive déjà à grands pas, programmé le vendredi 14 août. D'ici là bien sûr, l'Argentin a le temps de se remettre mais la prudence est de mise. Y-compris dans les rangs du Bayern où le coach Hans-Dieter Flick prend bien soin de préciser : « On ne peut pas se fixer uniquement sur Messi, ils ont d'autres joueurs de très grande qualité. Il faut donc avoir une vision globale et, comme nous l'avons fait aujourd'hui contre Chelsea, surveiller tous les joueurs. » Source : Sports.fr



Source : Source : http://atlanticactu.com/quart-de-finale-ligue-des-...

