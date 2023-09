Quartier Escale 2 de Kaffrine / Manque cruel d'électricité et d'eau potable: La communauté est en quête désespérée d'aide et les jeunes se sentent laissés pour compte Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 18:08 | | 0 commentaire(s)| Dans le quartier Escale 2 de Kaffrine, le manque cruel d'électricité et d'eau potable a jeté les habitants dans l'obscurité, créant un climat d'insécurité croissant. Les résidents pointent du doigt leur maire, Abdoulaye Saydou Sow, l'accusant d'ignorer leurs besoins essentiels. Les femmes du quartier sont contraintes de parcourir des kilomètres pour obtenir de l'eau. Tandis que les jeunes se sentent laissés pour compte, laissant la communauté en quête désespérée d'aide.



