Quatre années de réalisations, de réformes, de partenariats bénéfiques… : Le legs prometteur de Mamadou Ndiaye au CREPMF

Pour aligner le Marché Financier Régional sur les standards internationaux, la stratégie mise en œuvre a consisté́ d’abord, sur la base d’un diagnostic précis, à ajuster la gouvernance de l’Organe et, ensuite avec la mobilisation des Partenaires Techniques et Financiers, à procéder à une priorisation des mesures de réformes.



Au titre des Réformes réalisées sous le magistère de Mamadou Ndiaye concernant la gouvernance du CREPMF, on peut noter l’institution de la Présidence Résidente de l’Organe, la révision du Règlement Financier du CREPMF, la réorganisation des Directions et Services du Secrétariat Général du CREPMF, le changement de dénomination de l’Organe qui devient Autorité des Marchés Financiers de l’Umoa (AMF UMOA).



A l’actif de Mamadou Ndiaye à la tête du CREMPF, on peut noter également, la mise en place d’un Comité d’Audit au sein de l’institution, la révision du Règlement Intérieur d’une part, et d’autre part, l’adoption de Valeurs d’entreprise et d’une Vision pour l’Organe auxquels s’ajoutent l’institution d’un Comité́ Scientifique, l’adoption de Procédures Administratives, Comptables, Financières et de Contrôle.



L’élaboration d’un Plan Directeur Informatique (PDI), et d’un Plan de Continuité́ des Activités (PCA), attestent si besoin était de la prise en compte des défis présents et futur du CREMPF. A ceci s’ajoute l’adoption des nouveaux textes administratifs concernant le personnel du Secrétariat Général.



Mamadou Ndiaye et son équipe ont montré une profonde





Amélioration de la contribution du Marché au financement des économies des Etats membres



Conformément aux orientations du Conseil des Ministres de l’UMOA, Mamadou Ndiaye et Cie ont mis en œuvre plusieurs chantiers de réformes dans le but d’améliorer la contribution du Marché au financement des économies des Etats membres. Le dispositif mis en place comporte notamment : la création du Troisième Compartiment de la BRVM dédié aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) afin de diversifier leur source de financement,

la révision des Conventions de Concessions de Service Public accordées aux Structures Centrales du Marché qui a permis de recentrer les missions dévolues à la BRVM et au Dépositaire Centrale/Banque de Règlement (DC/BR),

l’Adoption d’un cadre réglementaire pour la Bourse en Ligne qui définit les modalités de gestion de cette nouvelle plateforme destinée à renforcer l’accès aux services boursiers,

enfin l’Adoption d’un cadre réglementaire pour l’Émission d’Obligations Vertes Sociales et Durables à l’effet de diversifier les instruments de mobilisation de l’épargne. Autre élément à inscrire au bilan de Mamadou Ndiaye est le dispositif d’auditions et de sanctions qui a permis d’instaurer une discipline sur le marché et une professionnalisation accrue des acteurs, à travers un respect rigoureux des dispositions règlementaires. Ceci a rendu possible le renforcement du cadre réglementaire à travers l’adoption de onze Instructions et quatre Circulaires qui visent à renforcer l’attractivité́ du marché́, à consolider le cadre prudentiel et la supervision des acteurs tout en préservant l’intégrité́ du marché́.



Cinq chantiers structurants dont la relecture des Textes de Base du Marché Financier Régional et la mise en place du Fonds de Protection des Epargnants sont en cours de finalisation et quatre autres devraient être livrés d’ici 2022, renseigne une source autorisée. Ils portent notamment sur la mise en place d’un cadre réglementaire dédié aux instruments financiers islamiques sur le marché́ financier régional, l’harmonisation de la Fiscalité́ des valeurs mobilières, la revue de la tarification sur le marché et l'adoption d’un dispositif prudentiel applicable aux acteurs.





Les acteurs agrées passent de 171 en 2017 à 236 en 2020, les montants mobilisés sur le marché en forte hausse



L’évolution des indicateurs sous la présidence du sénégalais Mamadou Ndiaye, au cours de ces quatre dernières années a été principalement marquée par une forte progression du nombre d’acteurs agrées. En effet, le nombre d’acteurs passe de 171 en 2017 à 236 en 2020, soit une augmentation de 90% avec une moyenne de 20 nouveaux acteurs chaque année, confirmant ainsi le potentiel de croissance du marché́, révèle la source du Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos). Qui relève, dans la foulée, des niveaux records de levées de ressources avec un montant total mobilisé en 2020, de plus de 2 000 milliards de FCFA, en dépit du contexte de crise, après un précédent record de 1 620 milliards de FCFA réalisé́ en 2019.



Globalement, « les actions que nous avons initiées en tant que Président du CREPMF ont permis de renforcer la gouvernance interne et institutionnelle de l’Organe et d’engager la plupart des réformes structurantes visant le développement et l’approfondissement du Marché Financier Régional.



Tout cela a été rendu possible grâce aux partenariats bénéfiques signés avec la Banque Africaine de Développement (BAD), le Groupe de la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, l’Agence Française de Développement (AFD), le Financial Sector Deepening (FSD) Africa », confie Mamadou Ndiaye à Lejecos, en marge des BRVM Awards tenue à Abidjan au mois d’avril dernier.

Cette embellie du marché financier avec le CREPMF se traduit par la mise en œuvre d’importants projets. Il y a quatre ans, à sa nomination en 2017, Mamadou Ndiaye avait pris l’engagement de placer son mandat sous le signe de la mise en œuvre des réformes du Marché Financier Régional adoptées en mars 2016 par le Conseil des Ministres de l’Union. 