Quatre vaches et un singe retrouvés morts, près des locaux d’une société minière

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2024 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Quatre vaches et un singe ont été retrouvés morts aux alentours d’une société minière établie dans la commune de Khossanto (département de Saraya). Selon les propriétaires, ces animaux auraient bu de l’eau provenant des fûts situés aux alentours de cette entreprise.



Une mission composée des services de l’élevage, des mines, de l’environnement et des eaux et forêts, est en route, pour voir ce qui s’est réellement passé mercredi dernier.



Les propriétaires des bêtes, contactés, n’écartent pas l’éventualité de saisir la justice, pour que toute la lumière soit faite sur ces morts suspectes.











Rewmi

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook