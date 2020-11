Que racontent les microbes et l'ADN humain trouvés dans les dessins de Léonard de Vinci? Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 21:26 | | 0 commentaire(s)|





Source : Pour chercher des microbes dans les dessins de Léonard de Vinci, une équipe scientifique a utilisé une méthode innovante qui a été pour la première fois appliquée pour une étude des œuvres du génie, selon la revue Fronters in Microbiology. Des bactéries, des champignons et de l'ADN humain ont été trouvé sur les illustrations.Source : https://fr.sputniknews.com/culture/202011201044805...

