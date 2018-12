Que se passe-t-il sur internet dans le monde en 60 secondes ? Avez-vous une idée de ce qu’il va se passer sur internet dans le monde pendant que vous lirez cet article ? Une infographie nous en dit plus sur nos usages et l’importance des données échangées en 60 secondes. Certains chiffres sont hallucinants.





Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|





Plus de 1500 heures de vidéos vues sur Netflix chaque seconde

Parmi les données répertoriées par Statista dans son infographie, on retrouve les grands classiques. En une minute, 156 millions d’emails sont envoyés dans le monde, 3,8 millions de requêtes sont enregistrées sur Google, 243 000 photos sont téléchargées sur Facebook, 350 000 tweets sont partagés sur Twitter et 1,5 million de titres sont écoutés sur Spotify. Le succès des services de messagerie, notamment chez les adolescents, est illustré par le nombre de messages traités par WhatsApp en une minute : 20 millions !



L’étude de Statista met en lumière l’explosion de la vidéo dans nos usages. Chaque minute, 400 heures de vidéos sont chargées sur Youtube, 16 500 vidéos sont visionnées sur Vimeo. Netflix est sans aucun doute le service le plus plébiscité, avec 87 000 heures de vidéos vues chaque minute.



Parmi les « nouveaux » réseaux sociaux, Instagram et Snapchat connaissent un succès impressionnant. Chaque minute 65 000 photos sont téléchargées sur « Insta » soit plus de 1 000 photos par seconde.



Phonandroid

