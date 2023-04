Queen Biz s’engage à combattre le Macky

La revoilà, notre Queen Biz. Loin du show cette fois-ci. L’artiste dont l’engagement politique est connu de tous, s’est manifestée hier en prenant fait et cause pour les membres de la plateforme F24, nouvellement créée par des forces vives de la Nation pour dire non à une troisième candidature Macky Sall.



Et, inutile de vous dire que la Queen, ostentatoire même dans sa « tenue de ramadan », s’est arrangée pour être au-devant des micros et autres caméras brandis devant le porte-parole de la plateforme F24, chargé de lire la résolution de lancement. Une façon pour elle de montrer sa volonté de ‘’dem ba diex’’ dans cette bataille? Attention, tout de même à ne pas y laisser des plumes !











Rewmi