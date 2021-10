Quelle configuration politique pour la coalition "Yewwi Askan Wi" pour les locales à Ziguinchor ? (Par Cheikh Tidiane Dieye)

La question qui est sur toutes les lèvres à Ziguinchor est celle de savoir quels sont les leaders qui porteront les couleurs de la coalition Yewwi askan wi à Ziguinchor?



Même si le flou a été maintenu pendant longtemps, aujourd’hui le duo qui semble se dessiner est Ousmane Sonko à la mairie de Ziguinchor et le Docteur Cheikh Tidiane Dieye au Conseil départemental.



En effet Ousmane Sonko a gardé le suspens sur sa candidature à la mairie de Ziguinchor. Il se dit cependant que son dernier séjour à Ziguinchor et les demandes pressentes venant de toutes les catégories sociales de la ville l’auraient convaincu finalement à se lancer pour donner à la coalition toutes ses chances de sortir victorieuse de l’élection du 23 janvier 2022.



Ce duo est vu par de nombreux militants de la coalition Yewwi Askan Wi mais aussi de nombreux citoyens et observateurs de la scène politique comme une equipe de choc, prometteuse pour changer Ziguinchor.



Les deux hommes se connaissent parfaitement et ont développé des complicités politiques et programmatiques depuis de nombreuses années. Leurs profils complémentaires et leur fort ancrage sociologique dans la ville sont vus comme un atout inestimable pour réconcilier tous les Ziguinchor et ouvrir la voie à un véritable changement.



On se souvient que lors de l’élection présidentielle de 2019, le Dr Cheikh Tidiane Dieye, après avoir renoncé à prendre part à l’élection, à porté son choix sur Ousmane Sonko dont il a été le porte parole. Leur entrée triomphale dans la ville de Ziguinchor lors de la campagne, accueillis par une foule en liesse, est encore sur les mémoires.



On a encore vu le Dr cheikh Tidiane Dieye, le natif d’Alwar, ancien pensionnaire de l’école Lieutnant Badara Diallo, du Cemt Amicar Cabral et du Lycée Djignabo, à la pointe du combat pour défendre son allié politique et ami Ousmane Sonko lors des événements de février et mars 2021.



Les deux leaders jouent aussi un rôle de premier plan dans la coalition Yewwi askan wi.



La coalition Yewwi askan wi devrait confirmer ce choix dans les prochaines heures, ce qui sans doute soulagera profondément les Ziguinchoroises et les Ziguinchorois.



Mais comme on le dit, en politique, rien n’est joué d’avance. C’est pourquoi on attend la proclamation officielle de ce choix par la Commission des investitures de la coalition Yewwi Askan Wi

