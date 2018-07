Quelles seront les villes les plus peuplées du monde en 2030 ?

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Juillet 2018 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

Selon les projection, la Terre comptera un peu plus de 8 milliards d’être humains d’ici 2030 (très exactement 8 551 199 000). Aujourd'hui, la ville la plus peuplée du monde est le grand Tokyo (Tokyo et ses banlieues) qui culmine à 37 millions d’habitants. Mais selon l’ONU, le monde comptera 43 mégapoles d’ici 2030, qui se trouveront en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. L’organisation a publié dans son rapport annuel World Urbanization Prospects, une estimation des villes les plus peuplées d’ici 2030.

13. Le grand New York, Etats-Unis, 20 millions d’habitants en 2030

(Note : le grand New York comporte les villes de New York, Long Island et la Hudson Valley dans l'état de New-York; Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, et Edison dans le New Jersey; et Bridgeport, New Haven, Stamford, Waterbury, Norwalk, et Danbury, dans l’état du Connecticut.)

12. Karachi, Pakistan, 20,4 millions d’habitants en 2030

11. Lagos, Nigéria, 20,6 millions d’habitants en 2030

10. Kinshasa, RDC, 21,9 millions d’habitants en 2030

9. Le grand Sao Paulo, Brésil, 23,8 millions d’habitants en 2030

8. Le grand Mexico, Mexique, 21,4 millions d’habitants en 2030

7. Le grand Pékin, Chine, 24,3 millions d’habitants en 2030

(Note : Le grand Pékin comporte les villes de Pékin, Tianjin et la province de Hebei)

6. Le grand Bombay, Inde 24,6 millions d’habitants en 2030

5. Le grand Caire, Egypte, 25,6 millions d’habitants en 2030

(Note : Le grand Caire comporte la ville du Caire, et les gouvernorats de Gizeh et Qalyubiya)

4. Le grand Dacca, Bangladesh, 28,1 millions d’habitants en 2030

3. Shangaï, Chine, 32,9 millions d’habitants en 2030

2. Le grand Tokyo, Japon, 36,6 millions d’habitants en 2030

(Note: La population de Tokyo est la seule censée diminuer, à cause de la population vieillissante)

1. Le grand Delhi, Inde, 39 millions d’habitants en 2030

(Note : Le grand Delhi comporte les villes de Delhi, Faridabad, Gurgaon, Bahadurgarh, Noida et Ghaziabad)













GQ



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook