Quelque 600 Nigérians doivent être rapatriés d'Afrique du Sud après les violences xénophobes Rédigé par Mamadou Mangane le 9 Septembre 2019 à 15:41 Quelque 600 Nigérians doivent être rapatriés après la vague de violences xénophobes qui a fait 12 morts depuis la semaine dernière en Afrique du Sud, a déclaré annoncé le consul nigérian en poste à Johannesburg.

«Ils sont environ 600 maintenant» à s’être présentés au consulat pour demander à être rapatriés au Nigeria, a indiqué Godwin Adamu. «La compagnie aérienne Air Peace commencera l’évacuation mercredi avec les 320 premiers», a-t-il ajouté. «Et un autre avion sera affrété aussitôt après.»



La semaine dernière, le ministère nigérian des Affaires Etrangères avait annoncé que le propriétaire de la compagnie aérienne privée Air Peace avait proposé d’envoyer un avion de sa flotte chercher les Nigérians «qui désirent rentrer au pays».



L’évacuation devait commencer vendredi mais les immigrés nigérians présents en Afrique du Sud devaient d’abord obtenir un certificat de voyage car beaucoup d’entre eux ne possèdent pas de document de voyage et la validité de leur passeport a expiré, avait déclaré vendredi le président d’Air Peace, Allen Onyema. «Plus de 100 000 Nigérians vivent actuellement en Afrique du Sud», la première puissance industrielle du continent, selon les estimations, a déclaré le consul nigérian de Johannesburg, ajoutant qu’il ne pouvait toutefois pas donner de chiffres exacts.



La nouvelle vague de violences xénophobes a fait 12 morts en Afrique du Sud depuis une semaine. On ne connait pas la nationalité des dernières personnes tuées, mais de nombreux commerces et de biens d’immigrés nigérians ont été saccagés et brûlés. Les autorités nigérianes sont tout suite montées au créneau et ont envoyé un représentant pour rencontrer le président sud-africain. Il est rentré ce weekend à Abuja, a déclaré lundi la présidence, et devrait s’entretenir sous peu avec le président Muhammadu Buhari. Après des jours de tensions entre les deux grandes puissances économiques du continent, Abuja a déclaré vouloir chercher «des solutions» avec Pretoria.







LIBERATION AVEC AFP



