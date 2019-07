Quels mensonges ! Le journal Exclusif réplique ...

Certains gens de la presse enivrés certainement par l’argent du pétrole d… le tissu de mensonge, depuis l’éclatement de l’affaire « Farba-L’exclusif ».



Donneurs de leçons, arrêtez ! Que d’inventions ! Que de médisance ! Qui parmi vous est mieux diplômé, plus formé ou jouit d’un niveau intellectuel plus poussé que les promoteurs, animateurs et autres collaborateurs du quotidien d’informations générales, dont un éminent élément semble traqué à la fast-track.



Sortons les diplômes ! Nous sommes formés en journalisme, des professionnels de la Communication, des cadres sortis de grandes écoles. Nous nous battons d’ailleurs pour l’assainissement du secteur et ces soi-disant grandes plumes le « souillent ». L’on a même relevé que nous avons été géolocalisés dans les locaux du ministère de l’Economie et des Finances... ! Quelle audace, quelle légèreté ! Prions pour l’application à la fast-tract du Code de la presse !



Nous ne sommes pas adeptes d’un enrichissement sans cause par voie de presse. Un ministre ne nous pas donné une grosse cylindrée à vendre pour payer nos dettes chez l’imprimeur. On ne nous a pas bombardé directeur général sans le niveau requis. Nous ne courons pas les directions nationales au jour au jour, pour monnayer des papiers. Nous n’avons pas été licenciés pour faute lourde. Nous n’avons ni menti ni violé ni détourné. Nous avons simplement écrit sur Farba Ngom. Pour ça, l’on nous traque par des méthodes cavalières. Mais que l’on nous emprisonne et nous tue !



Et puis, les gars, faisons le tour des rédactions pour éplucher les niveaux et diplômes des uns et des autres. Aucun complexe à se faire par rapport à qui ce soit.















La Rédaction du journal d'Exclusif