Questeki / Mamadou Lamine Diallo : « Le régime de Macky Sall doit savoir que l'industrialisation n'est pas un dîner de gala »

Dans son 270 ème Questeki de ce mardi, le leader du mouvement Tekki, comme à son habitude sur les questions de ressources naturelles, n'a pas été tendre avec Macky Sall et son régime.

Mamadou Lamine Diallo, considérant qu'en Afrique, plus on a de ressources naturelles, plus on est pauvre, du fait de la malédiction des matières premières qui peut tourner en guerre civile, demande de mettre en œuvre une bonne stratégie d'industrialisation.



"L’ANSD de Macky Sall a publié ses chiffres sur la pauvreté, en se démarquant de la méthodologie de la Banque mondiale. Il en ressort que la Région de Sédhiou est la plus pauvre du Sénégal. J’ai attiré l’attention sur le pillage des forêts de la région, encouragé par le régime BBY et ses élus politiques. Si on avait intégré les milliards de FCFA volés aux populations de Sédhiou par les prédateurs de toutes sortes au Sénégal, en Gambie et en Chine, le revenu monétaire par habitant serait plus élevé", a proposé le président du mouvement Tekki fustigeant également la méthode de l’économiste Moubarack Lô, qui, selon lui, " doit faire le calcul approprié au lieu d’utiliser les ressources publiques pour jouer au magicien avec des ratios sur la qualité de vie qu’aucun comité scientifique n’a validés".



Mamadou Lamine Diallo s'est démarqué de l’indicateur Doing business de la Banque mondiale car soutenant qu’il ne pouvait être un indicateur avancé de l’investissement direct étranger. "C’est heureux que la Banque mondiale ait accepté de retirer cet indicateur. Elle fait preuve d’humilité propre à l’esprit scientifique. Ce qui manque aux prédateurs de BBY", conclut MLD.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Questeki-Mamadou-Lamine-...