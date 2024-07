Question délicate de la caisse noire de l’État : Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a levé le voile Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a, lors d’une déclaration officielle, révélé que, contrairement aux attentes, il n’a pas trouvé les fonds politiques souvent attribués au président à son arrivée au pouvoir. « Je n’ai pas trouvé de fonds politiques. Les fonds qu’ils disent allouer au président, je ne les ai pas trouvés. Pour souci de clarté, il fallait le faire savoir. On avait parlé de fonds secrets dont la gestion serait confiée à 2 ou 3 personnes concernant ces fonds », a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2024

Cette révélation soulève des questions importantes sur la transparence et la gestion des ressources étatiques sous l’ancien régime. Le président Bassirou Diomaye Faye semble donc déterminé à instaurer une nouvelle ère de clarté et de responsabilité dans la gestion des finances publiques.





