Question du 3e mandat : Les Sages de l’UA saluent la décision “judicieuse” du président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2023 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans une déclaration émanant du groupe des Sages de l’Union Africaine, dont Pr Babacar Kanté est membre, le panel s’est prononcé sur la décision du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, annoncée le 3 juillet 2023. Cette annonce marquante concernait sa décision de ne pas briguer la présidence pour un troisième mandat consécutif, à […] Dans une déclaration émanant du groupe des Sages de l’Union Africaine, dont Pr Babacar Kanté est membre, le panel s’est prononcé sur la décision du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, annoncée le 3 juillet 2023. Cette annonce marquante concernait sa décision de ne pas briguer la présidence pour un troisième mandat consécutif, à la suite d’un amendement constitutionnel. Le groupe des Sages a exprimé sa satisfaction face à cette décision qui a des répercussions profondes à l’échelle nationale et internationale. Dans un climat où la question de la présidence avait suscité des divisions au sein du peuple sénégalais et suscité l’intérêt des communautés régionales et internationales, le groupe des Sages a tenu à féliciter le Président pour cette décision « judicieuse ». Le geste a été salué comme un exemple de leadership responsable, contribuant ainsi à apaiser les tensions et à réaffirmer le respect des principes démocratiques fondamentaux. Le groupe des Sages a également mis en lumière l’historique du Sénégal en tant que modèle de gouvernance démocratique en Afrique. Pendant des années, rappelle le comité, le pays a incarné une source d’inspiration pour de nombreux pays à travers le continent et au-delà. Le groupe a souligné l’importance de préserver les normes et valeurs démocratiques, qui non seulement garantissent la paix, mais aussi la prospérité pour tous. Cette déclaration a rappelé l’engagement du Sénégal dans la consolidation démocratique depuis l’année 2000. Cependant, le Groupe des Sages a également exprimé ses préoccupations face aux défis que l’Afrique affronte en matière de démocratie. Il a pointé du doigt la tendance au recul démocratique généralisé qui gagne du terrain sur le continent. Les récentes propositions d’amendements constitutionnels visant à prolonger les mandats présidentiels ou à en réduire la durée, ainsi que les tentatives de restreindre les libertés civiles des citoyens, ont été soulignées comme autant de signaux d’alarme. Le groupe des Sages a alerté sur les risques liés à la conduite d’élections libres et équitables, avec des irrégularités de plus en plus préoccupantes. Pour conclure, le groupe des Sages de l’Union Africaine a salué le peuple sénégalais pour sa résolution à défendre la démocratie, garante de “la paix”, de “la prospérité” et de “la stabilité” dans le pays.



Source : Source : https://lesoleil.sn/question-du-3e-mandat-les-sage...

Accueil Envoyer à un ami Partager