Questions d’actualité / Bourses des étudiants : L'enveloppe sera bloquée à 80 milliards (Premier ministre).

Lors de la séance plénière consacrée aux questions d’actualité adressées au gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur la question relative aux bourses des étudiants. Selon lui, cette subvention sera ramenée à une "proportion acceptable".



"Le Sénégal paie trois ou quatre fois plus que la Côte d'Ivoire. Dans la loi de finances 2025, nous avons prévu de bloquer l'enveloppe à 80 milliards, là où la Côte d'Ivoire est à 25 milliards de bourses", a-t-il déclaré.



"Parfois, on attaque le ministre de l'Enseignement supérieur, et pourtant il n'y est pour rien. Un étudiant peut s'inscrire au mois d'octobre et se lever un beau jour pour demander qu'on lui paie ces 10 mois, parce que c'est l'année universitaire. Il faut accepter qu'un pays ne peut pas avancer dans ces conditions. Nous devons rationaliser", a-t-il ajouté.

