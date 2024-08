Questions écrites : Le député Abdou Mbow demande des comptes à Cheikh Tidiane DIEYE, Ministre de I'Hydraulique et de l'Assainissement

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2024 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

« Monsieur le Ministre,



Le limogeage précocement inattendu de Monsieur Cheikh DIENG de son poste de Directeur général de l'Office national de 1'Assainissement du Sénégal (ONAS), après trois (03) mois de service, a suscité un grand étonnement et de multiples interrogations.



En l'absence d'une précision des motifs qui sous-tendent cette décision, plusieurs raisons non officielles ont été avancées. Néanmoins, la presse nationale, particulièrement le Journal Source A, dans sa parution du lundi 5 août 2024, sous le numéro 1955 (pages 4 et 5), a dévoilé une lettre de l'ex- Directeur Cheikh DIENG qui fournit des informations troublantes sur les raisons de son limogeage.



Dans cette lettre, parcourue par la rédaction dudit journal, ce dernier a clairement dénoncé, Monsieur le Ministre, votre manière de procéder relativement àl'attribution de certains marchés par entente directe qu'il juge illégale et aux antipodes du Jubanti en ces termes : « Vous me notifiez Monsieur le Ministre] votre décision de suspendre la procédure de passation des marchés relatifs aux travaux et de faire une entente directe avec des entreprises de votre choix (...). Je ne puis prendre l'initiative d'une telle procédure totalement illégale et visant à renforcer des positions d'hégémonie.



Conforter les positions hégémoniques d'un petit groupe d'entreprises qui se disent "major' tout en fermant le secteur aux autres sénégalais perpétue un système de gestion opaque du secteur. Ces positions sont souvent acquises et conservées à travers des pratiques bien connues aux antipodes du Jubanti qui engage le gouvernement et toutes les autorités publiques. ».



Curieusement, s'agissant des marchés en question, M. DIENG avait fini de superviser leur attribution provisoire aux entreprises Tawfekh Taysir et Delgas, sans aucune entorse, selon lui, aux procédures en vigueur.

D'ailleurs, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) avait déjà donné son avis favorable. En ma qualité de représentant du Peuple, je ne saurais rester indifférent à ces allégations graves sur fond d'insinuations de favoritisme et de surfacturation qui vous obligent à briser le silence sur cette affaire.



Soucieux d'une gestion transparente de nos deniers publics et du respect strict des règles d'attribution des marchés publics, je vous invite à répondre aux questions ainsi formulées : Est-ce que vous avez pris une décision pour suspendre la procédure de passation des marchés attribués provisoirement aux entreprises Tawfekh Taysir et Delgas et de privilégier en lieu et place une entente directe avec des entreprises de votre choix ?



Si oui, cette décision est-elle conforme au Code des Marchés publics ?



Y a-t-il des actes de surfacturation décelés dans le cadre de l'attribution provisoire de ces marchés par l'ONAS ?



Pouvez-vous m'édifier sur les allégations de l'ex Directeur général de I'ONAS, M. Cheikh DIENG, selon lesquelles certaines entreprises se contentent, dans le cadre de la procédure d'attribution des marchés, de proposer des prix fortement minorés pour éliminer toute concurrence, sous le couvert d'un « moins disant » déguisé ?



Est-ce que les entreprises que vous voulez choisir par entente directe, selon M. DIENG, ont déjà, par le passé, exécuté des marchés de manière satisfaisante dans le respect strict de leurs engagements ?



En vous remerciant d'avance de la clarté de vos réponses, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes salutations distinguées. »



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook