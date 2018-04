Questions sur le Parrainage (Par Mountaga Cissé)

Maintenant que vous avez voté et adopté la loi sur le #parrainage et qu'elle sera certainement promulguée par le Président Macky Sall, laissez moi vous posez quelques questions sur son applicabilité :



1. Selon vous, l'une des raisons de défendre ce projet est la réduction des coûts pour l'organisation des prochaines élections. Savez-vous qu'il faudra imprimer du papier pour établir des formulaires de recueil des parrains ? Comment ce formulaire sera établi ?



2. Quel sera le coût des ces millions de formulaires à mettre à la disposition des candidats à la candidature ? Ou vont-ils prendre eux même en charge la production ? Si c'est le cas, quelle en sera l'harmonisation ?



3. Le Conseil Constitutionnel va devoir recruter du personnel pour traiter près d'un million de dossiers de parrainage si on a au moins une quinzaine de candidats à la candidature, ou bien recourir à un prestataire pour ce travail. Avez-vous pensé au coût de cette prestation ?



4. A combien estimez-vous le temps de traitement et de validation de chaque dossier, de manière individuelle et manuelle ? Ne nous parlez pas d'informatique. L'informatique ne règle pas tout.



Il s'agira de signatures, ce qui nécessite ipso facto une intervention manuelle. Quid des doublons ? Quid des absents sur les fichiers alors qu'ils se sont régulièrement inscrits ?



5. Qu'en sera-t-il des données personnelles collectées par les candidats à la candidature ? Comment ces données nous concernant seront protégées. Qui aura accès à ces données ?



Entre autres questions.... Il y en a et il y en aura beaucoup.

Je vois dès à présent un flop,... pire que les dernières législatives.



[23:40, 22/4/2018] DAMEDIENG: La jeunesse du parti Rewmi du département de Dakar s'est réunie ce dimanche 22 avril 2018 dans la commune de Mermoz-Sacré Cœur sous la présence effective du coordonnateur dudit département monsieur Mbacké Seck, nouveau secrétaire national à l'organisation du parti.



La réunion a été présidée par monsieur Badara Gadiaga, responsable des jeunes du département. L'ordre du jour ci-après défini: informations, perspectives et enfin divers



Pour une meilleure efficacité et une efficience du travail entamé et dont la finalité est de porter le président Idrissa SECK à la magistrature suprême, il a été convenu et arrêté la mise en place des commissions ci après:

-Commission finances

-Commission orientations et stratégies

-Commission communication

-Commission électorale

-Commission étudiante

-Commission administrative

-Commission féminine



La jeunesse rewmiste de Dakar se félicite de la présence massive des jeunes de toutes les communes à cette réunion et de leur engagement à mettre en oeuvre le concept “deukeundo” prôné par le Président Idrissa Seck. Cet engouement prouve aujourd'hui que notre leader est l'alternative crédible à ce régime qui a fini de décevoir les sénégalais.



La jeunesse réwmiste de Dakar déplore également l’attitude répressive du régime, incapable de sécuriser une finale de coupe du Sénégal mais zélé au point de mettre Dakar en état de siège le jour du vote de loi impopulaire sur le parrainage.



Sur cette même lancée, la jeunesse du département de Dakar félicite le Président Idrissa SECK qui a écourté son séjour à l'étranger et renoncé à ses obligations professionnelles pour venir se battre auprès du peuple dans le combat contre le parrainage. Elle encourage la décision prise par le Président d’attaquer cette forfaiture devant la cour de la CEDEAO tout en félicitant également les députés de l'opposition et certains non inscrits qui se sont battus vaillamment à l'hémicycle pour dire non à cette loi machiavélique.



Fait à Dakar le dimanche 22 avril 2018