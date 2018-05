Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Qui a dit: «Une tempête s'annonce, baby» en s'adressant à Donald Trump? Rédigé par La rédaction de leral.net le 7 Mai 2018 à 18:33 | Lu 162 fois ETATS-UNIS Alors que le président des Etats-Unis est pris dans un feuilleton politico-judiciaire, cette femme lui a adressé une petite phrase...

Fin du suspense dès la première ligne de cet article. L’actrice de films pornos « Stormy Daniels » a adressé le commentaire ironique voire menaçant à Donald Trump. La phrase complète est : « Désolé Donald, c’est trop tard. Je sais, tu ne crois pas au changement climatique, mais une tempête s’annonce, baby ».

Le propos, en clin d’œil à son nom évoquant l’orage (storm en anglais), a été prononcé dans l’émission « Saturday Night Live », programme phare de la chaîne américaine NBC.

Semaine catastrophique pour Donald Trump Plus assurée à la suite des cafouillages du président Donald Trump, Stephanie Gregory Clifford a joué son propre rôle dans cette émission satirique. La femme de 39 ans a par ailleurs appelé le président américain à la démission.

Ce show a clôturé une semaine catastrophique pour Donald Trump. Sa défense dans cette affaire est apparue brouillonne et fluctuante, en dépit d’un récent remaniement de son équipe d’avocats.

Stormy Daniels affirme avoir eu il y a plus de dix ans une liaison avec Donald Trump, objet d’un accord de confidentialité signé en 2016 avec Michael Cohen, l’avocat personnel de Donald Trump. L’actrice a touché 130.000 dollars, un versement illégal s’il était prouvé qu’il visait à protéger le candidat républicain d’un scandale le plombant à la présidentielle.

Accord de confidentialité et argent Récemment recruté pour défendre les intérêts de Donald Trump, l’ancien maire de New York Rudy Giuliani a mis les pieds dans le plat lors d’une interview. Ce dernier a affirmé que Donald Trump avait remboursé sur plusieurs mois à Michael Cohen les 130.000 dollars. Il a insisté sur l’effet désastreux sur l’élection qu’aurait causé une absence d’accord de confidentialité.

Jusque-là, Donald Trump assurait ne rien savoir. Le président s’est donc retrouvé confronté à un défi quasi-impossible. Convaincre l’opinion qu’il avait remboursé un paiement dont il ignorait tout, destiné à une actrice de films X qu’il dit ne pas connaître, en échange du silence de celle-ci sur une liaison soi-disant inventée…

