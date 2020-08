Qui est Ousmane Biram Sané ? Ce technocrate membre de l'APR

Non promus certes par le président de la république Macky Sall, malgré son engagement politique avant la prise du pouvoir de l'APR en 2012, Ousmane Biram Sané est un responsable de l'APR à Sédhiou, qui finance les actions politique du parti présidentiel sans tambour ni trompette. Exclusif.net a enquêté sur cet économiste-Financier rigoureux au service d’un parcours professionnel aussi riche.





Ousmane Biram Sané militant de l'APR à Sédhiou et membre de la CCR. Il a très tôt compris qu'un bon leadership politique se construit à la base. C'est pourquoi il est descendu sur le terrain à Sédhiou commune dans son quartier de Kabeumb pour bâtir sa base qui s'étend dans la région avec ses relais dans les départements Goudomp et Bounkiling.



Biram Sané est numéro II de l’APR dans la commune de Sédhiou ou il a dirigé la tête de liste proportionnelle aux élections locales de 2014. Très apprécié dans sa localité où il s’implique dans l’appui aux jeunes avec son association pour l’Initiative et le Développement de l’Entrepreneuriat (AIDE) qui tient un incubateur.



Ses actions sociales

Dans le cadre de soutenir les actions du président Macky Sall, sous fonds propre, son incubateur a accompagné déjà trois entreprise dont une dans les BTP une dans le placement et l'intérim et une dans le multi service. En ce moment il accompagne deux projets dans l'agriculture. Cet homme très apprécié dans le Pakao, a lancé pour la première fois en 2017 le Salon de la "ruralité émergente" pour justement la valorisation du potentiel agricole de sa région afin de susciter un écosystème rural apte à capacité les jeunes et leur procurer autrement plus de revenus qu'ils n'en rêveraient via l'émigration clandestine.





Cet illustre fils de Sedhiou a toujours prôné le développement via la transformation des produits agricoles et leur absorption par le marché local via une protection bienfaitrice.







Economiste-Financier

Consultant International en Conseil d’entreprises, Marchés financiers, Gestion financière de l’eau, Evaluation des projets, Etudes Institutionnelles, Organisation, Planification Stratégique et Formation... Il est formé à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l’Université Lyon II (France).



Ousmane, a une diversité de compétences et d’expériences pratiques centrées sur les Marchés financiers, la gestion financière d’infrastructures publics marchands, la réhabilitation du secteur privé de Pays affectés par les conflits, l’appui au développement et enfin la formation et la recherche.





Il totalise une longue expérience professionnelle acquise grâce d’abord à un Doctorat- Sciences Economiques spécialisation en Monnaie-Finance-Banque ensuite comme Trésorier puis Directeur Financier à la Société Nationale des Eaux du Sénégal, comme Directeur National de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l’UEMOA, comme Equity Fund Manager (gestionnaire de fonds d’investissement) à la Banque Mondiale via le Programme Fonds de Coparticipation Post-Conflit de la Guinée-Bissau et enfin en tant que Consultant International Indépendant.



22 ans d’expérience professionnelle pertinente en Gestion de Fonds d’investissement, en Marchés Financiers, Finance d’Entreprise, Services Publics Marchands, Réformes Institutionnelles, Privatisations, Partenariat Public-Privé en Gestion d’Infrastructures, Restructuration d’entreprises, Développement des PME/PMI, Appui au développement à la base et Politiques Economiques Post-conflit et en Formation.



Voilà une tête bien faite, qui certainement ne sera jamais dans les réseaux sociaux pour divulguer des secrets d'Etat en nuisant l'image du président Macky Sall.

Source : https://www.exclusif.net/Qui-est-Ousmane-Biram-San...