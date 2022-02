Qui est Régis Bogaert, coach adjoint des Lions ?

C’est l’histoire d’un homme qui a peur du train et qui redoute d’être coincé dans l’ascenseur. Celle de Régis Bogaert. Ce Français de 58 ans, chef d’entreprise, conseiller en gestion des affaires à Faches-Thumesnil, sa ville natale, a été sorti des ténèbres du monde amateur en France et mis en lumière sur le banc de l’Equipe nationale du Sénégal par Aliou Cissé. Il a vécu, en six ans, ce que des entraîneurs prestigieux ne connaitront jamais de toute leur carrière : le Sénégal lui a offert trois participations à la Coupe d’Afrique des nations (2015, 2019), une Coupe du monde de football (2018) et un trophée majeur. Rien dans son passé ne pouvant présager son destin fabuleux, une rencontre fortuite avec un jeune Sénégalais ambitieux a provoqué sa chance. Mais aussi sa capacité à passer de maître inspiré à élève discipliné. Et à rester un fidèle compagnon. Depuis qu’il a le pied à l’étrier, le sélectionneur national des «Lions», Aliou Cissé, ne s’est jamais départi de son ombre : Régis Bogaert. Le Français a été dans ses bagages en 2012, aux Jeux olympiques de Londres et à ses côtés, sur le banc de l’Equipe nationale U-20 aux Jeux de la Francophonie où ils avaient été médaillés de bronze, en France, à Nice, en 2013.



«Je ne voulais pas être un frein pour Aliou»

Sollicité deux ans plus tard pour succéder à Alain Giresse chez les «Lions», Aliou Cissé avait imposé son homme de confiance à la Fédération sénégalaise de football, opposant un niet catégorique à Augustin Senghor et son équipe qui voulaient lui adjoindre un coach local. «J’ai dit à Aliou que je ne voulais pas être un frein pour lui. Il m’a répondu que cela se ferait avec moi ou ne se ferait pas», expliquait Régis Bogaert à la Voix du Nord, le 18 mars 2015, une semaine avant la signature de son premier contrat avec le Sénégal, pour une durée de quatre ans. «Je vais m’engager totalement et mettre entre parenthèses toutes mes autres activités, assurait-il. Quand on vous donne une opportunité pareille… Certes, je n’ai pas eu un parcours linéaire, mais si je suis en Afrique aujourd’hui, c’est parce que je me suis toujours engagé à fond dans mes projets, à l’image de l’aventure que j’ai vécue avec Lesquin, club où j’ai passé onze saisons et que j’ai emmené de la première division de district au CFA.»









«Cissé lui est redevable»

Régis Bogaert dévoilait ainsi son plus gros challenge réussi comme entraîneur titulaire d’un club de football dans les championnats amateurs français. L’autre sensation forte vécue par le coach sur un banc de touche, il faut aller la chercher à Wasquehal, en division amateur. Entraîneur de cette équipe de CFA 2 pendant 10 ans, Régis Bogaert avait créé la surprise en 32e de finale de la Coupe de France, face à Auxerre, en 2011, avant d’aller défier Lille en seizièmes de finale. Au Losc, il est retourné là où il a fait ses débuts d’entraîneur, en s’occupant, pendant 15 ans, des U-19. Dans ce centre de formation, le Français a vu arriver un jeune Sénégalais avec qui le courant est vite passé. «Aliou avait un caractère et un charisme déjà très forts à l’époque, confiait-il à la presse française. J’ai eu la chance de l’accompagner quatre ans sur le terrain et en dehors. J’ai d’ailleurs dû défendre son cas une paire de fois en conseil de classe !»







Entre les deux, la relation de travail était devenue filiale. Même si leur chemin s’était séparé après la signature du Sénégalais à Sedan, en 1997, les deux hommes n’ont jamais rompu le contact. «Aliou lui est redevable, souffle une source sous le couvert de l’anonymat. Régis l’a beaucoup aidé au centre de formation de Lille. Quand Aliou a terminé sa carrière de football et ne savait quoi faire, il s’est retourné vers Régis, alors manager à Wasquehal. Bogaert a voulu lui tendre la main. Cela n’a pas marché. Le club a refusé de prendre Aliou gratuitement, parce qu’il n’avait pas d’expérience. Néanmoins, Régis l’a beaucoup aidé quand il préparait ses diplômes à Clairefontaine. C’est une sorte de mentor pour Aliou.»



Il a raté le train du professionnalisme

Si le sélectionneur national adjoint des «Lions» a été incapable de franchir les marches pour accéder au haut niveau, Régis Bogaert a, en revanche, laissé de solides liens partout où il est passé. Pierre Mankowski, entraîneur de Lille, l’avait choisi comme adjoint en 1993-1994, il ne l’a pas regretté. Joint au téléphone par L’Observateur, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale de France Espoirs décrit «quelqu’un de très honnête, de très observateur qui connait bien les hommes et appréhende bien comment parler aux joueurs. Un entraîneur efficace, perspicace et minutieux qui ne laisse rien au hasard. Un adjoint, très discret et très compétent, qui sait rester à sa place. Un soutien fidèle». Pour ces raisons, Pierre Mankowski a voulu l’embarquer dans son projet à Caen en 94-95. En vain. «J’ai voulu l’emmener avec moi à Caen, il a hésité longtemps et n’est pas venu au dernier moment. C’était la première fois pour lui qu’il devait quitter Lille où il avait toute sa famille.»



«Régis bluffant»

Ratant le train du monde professionnel, Régis Bogaert se dore chez les amateurs. «C’est une référence dans ce milieu. On me l’avait imposé comme adjoint en 2014, témoigne Patrice Selle, ancien entraîneur (2010-2014) de SC Feignies (région Hauts-de-France) en National. Ses méthodes de travail étaient dynamiques, rodées, ses échauffements de plusieurs thématiques et ses entretiens individuels ont toujours bluffé les joueurs. C’était ma force. Mais Régis était meilleur que moi dans ce domaine. Il arrivait à sublimer les joueurs.»



Professeur, préparateur mental

Chez Bogaert, l’activité quotidienne consiste à redonner de la confiance à ceux qui en perdent. «Son travail en France, c’est la préparation mentale dans les clubs et les entreprises en matière de développement personnel», confie une source anonyme. Ce qui fait dire à Patrice Selle que «Régis est plus préparateur mental qu’entraîneur. C’est un très bon commercial, parce qu’il est convaincant. Il avait une société (Potentiel +) et allait dans les entreprises pour former les cadres. Il donnait aussi des cours de management sur demande, à l’Université valenciennes, aux étudiants en Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives). Régis intervenait également dans la formation des entraîneurs en Brevet d’Etat. Je trouve dommage qu’il ait disparu des formations. Quand je suis allé passer le deuxième degré à Clairefontaine, j’ai beaucoup moins appris en termes de préparation mentale. Régis m’a beaucoup servi dans mon travail. Il est vraiment fort.» Patrice Selle n’est pas le seul à tomber sous le charme. Jean Antunes, adjoint de Régis Bogaert à Wasquehal, devenu récemment entraîneur de l’Iris Club de Croix en National, ne s’est pas encore remis de ses émotions. «On a fait deux saisons ensemble à Wasquehal (2010-2011, 2011-2012). C’est un entraîneur très professionnel, très humain, avec de très bonnes idées. Un maître tacticien qui amène toujours des choses nouvelles. C’est quelqu’un de très sage, très psychologue, qui sait mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Ses compétences lui permettent de gérer tous les aspects du coach moderne. Il est, avec ses connaissances et ses certitudes, toujours à la recherche du meilleur. Pour moi, c’est un professeur. Dans le management et le coaching, il m’a beaucoup apporté, parce qu’il connait le football et la psychologie du footballeur.» En équipe nationale, Régis Bogaert intervient «essentiellement comme préparateur mental». Il expliquait à la Voix du Nord sa démarche à ses débuts. «(…) On a d’abord travaillé sur l’identité parce qu’au sein de cette sélection il y a ceux qui jouent au Sénégal, ceux qui ont grandi au Sénégal, mais qui jouent en Europe, et enfin, ceux qui ne sont jamais passés par le Sénégal. Le premier point, c’était de travailler sur une identité commune, afin de permettre à tout le monde de trouver sa place. Puis, on a travaillé sur l’humilité et la fierté, et la complémentarité des deux notions, car on a toujours dit aux joueurs sénégalais qu’ils étaient bons avant le match, mais jamais après, faute de résultats.»





Outre ses «compétences de préparateur mental de sportif ou d’entrepreneur dans une logique de performance intelligente», ses connaissances touchent aussi le coaching de managers, de team-leaders, la gestion de conflits et de communications difficiles. Décrit comme un intellectuel du football, plus porté dans le développement personnel, Régis Bogaert «est plus un homme de confiance qu’une compétence avérée en matière de coaching de haut niveau», révèle une source anonyme, convaincue que le Français est en train de vivre avec le Sénégal une expérience exceptionnelle. Il est dans les etoiles.



L’Observateur

Régis Bogaert est une énigme. Sa parole rare a savamment entretenu le mystère autour de sa personne. Mais une enquête menée par «L’Obs» au Nord de la France, dans les méandres du football amateur où le sélectionneur national adjoint a fait ses humanités, dévoilait un pan de son histoire.Source : https://www.exclusif.net/Qui-est-Regis-Bogaert-coa...