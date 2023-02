Serigne Touba, né Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke en 1853 et décédé en 1927, était un religieux et leader spirituel sénégalais fondateur de la confrérie Mouride. Il est considéré comme l'un des plus grands saints et leaders spirituels de l'Afrique de l'Ouest.

Serigne Touba a en effet mené une résistance pacifique contre la colonisation française au Sénégal, en se concentrant sur la construction d'une communauté forte et unie fondée sur les enseignements de l'islam et la défense de ses croyances et pratiques. Il a également encouragé la non-violence et la résistance passive en réponse à la répression coloniale.

Il est important de noter que Mahatma Gandhi n'a commencé sa lutte pour l'indépendance de l'Inde qu'après la mort de Serigne Touba, en 1915. Bien que les deux hommes aient tous deux prôné la non-violence dans leur lutte contre l'oppression coloniale, leur contexte historique et politique était différent.