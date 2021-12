RD CONGO - Kinshasa et Kampala publient le premier bilan des opérations militaires conjointes contre les rebelles ADF Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Décembre 2021 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

L'armée de la République démocratique du Congo (FARDC) et celle de l'Ouganda (UPDF) ont publié samedi le premier bilan de leurs opérations militaires conjointes contre les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), menées depuis le 30 novembre dans le territoire de Beni, dans le nord-est de la RDC.



Selon un communiqué de presse signé conjointement par le porte-parole des FARDC Léon Richard Kasonga et son homlogue de l'UPDF Flavia Byekwaso, 34 "terroristes ADF" ont été capturés, et quatre bases des ADF détruites.



A en croire les deux armées, la situation sécuritaire demeure calme dans la zone depuis le lancement des opérations en cours contre ces rebelles ADF et leurs alliés dans cette partie du pays.



En plus des opérations préliminaires en cours, les deux forces engagées se livrent présentement aux travaux de construction et de réhabilitation des routes pour faciliter et sécuriser davantage le mouvement des militaires et le déplacement de la population civile.



Dans le cadre de ces opérations, les deux forces conjointes ont également lancé une vaste campagne de sensibilisation et installé des centres médicaux en vue de combattre la propagande nocive distillée par les rebelles ADF et leurs alliés à travers les villages locaux.



Depuis le 30 novembre, les forces ougandaises ont lancé officiellement, en collaboration avec les FARDC, les opérations aériennes et d'artillerie contre plusieurs positions des rebelles ADF de triste réputation, un cauchemar pour Kinshasa et Kampala, lequel accuse les rebelles ADF d'être à l'origine des attaques terroristes récentes dans la capitale ougandaise. (Xinhua)









Source : Source : https://www.impact.sn/RD-CONGO-Kinshasa-et-Kampala...

