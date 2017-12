RD Congo. Quatorze casques bleus tués dans une attaque, 53 blessés

Quatorze casques bleus des Nations-Unies ont été tués dans une attaque dans l’est de la République Démocratique Du Congo (RDC). Le bilan serait très lourd : au moins 14 tués et 53 blessés. « Sans doute le plus lourd de l’histoire du Congo », confirme l’ONU. Cinq soldats congolais ont aussi trouvé la mort.



L’attaque visant la mission de maintien de la paix de l’ONU en RDC (Monusco) s’est déroulée jeudi soir dans la province du Nord-Kivu, frontalière de l’Ouganda et du Rwanda.



« Nos pensées et nos prières sont avec les familles et nos collègues de la Monusco. Des renforts sont sur place et les évacuations médicales sont en cours », a écrit Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations-Unies aux opérations de maintien de la paix, sur son compte Twitter vendredi.