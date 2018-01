RD Congo- Un étudiant de l'UNIKIN perd sa main lors de la manifestation

Rédigé par La rédaction de leral.net le 28 Janvier 2018 à 17:47 | Lu 174 fois

ALerte, en RD Congo ils se passe des événements graves et si l'on n'y prend garde, on se dirige tout droit vers la guerre civile. Messieurs les chefs d'Etat de LUA où ùetes-vous, bougez-vous avant que l'irréparable ne se produise dans ce pays. Et pour une fois, impliquez-vous avant que l'Occident ne le fasse avant vous, comme d'habitude...