RD Congo: une vingtaine d’agents de santé tués par Ebola

Une campagne de vaccination des populations à haut risque dans la province du Nord-Kivu avec le vaccin expérimental rVSV-ZEBOV, mis au point par l’Alliance Gavi et les laboratoires Merck, a eu lieu cet été visant en particulier les professionnels de santé. Malgré cela une vingtaine d’entre eux ont été tués par le virus.



Selon le docteur Jutsus Nfio, coordonnateur de la riposte contre Ebola à Butembo et Beni, les personnels de santé sont particulièrement vulnérables. « Si le diagnostic de l’épidémie n’est pas encore connu et du fait que l’expression de la maladie se confond avec plusieurs pathologies qui sévissent dans la contrée, si ces personnels de santé n’utilisent pas très bien les précautions standard pour se protéger, le risque est élevé« , explique-t-il.



Cette épidémie d’Ebola a atteint la barre des 600 morts en RD Congo notamment à Butembo et Beni.

















IGFM avec BBC News