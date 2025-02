RDC : 700 morts et 2800 blessés dans les combats à Goma Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2025 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

En République démocratique du Congo (RDC), au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 autres blessées lors des affrontements pour le contrôle de la ville de Goma entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les rebelles du mouvement du 23 mars (M23), entre dimanche 26 janvier et jeudi 30 janvier, selon un bilan des Nations Unies. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, qui a communiqué cette information, a indiqué que ces chiffres pourraient encore augmenter, compte tenu de la situation volatile sur le terrain. « L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires ont mené une évaluation avec le gouvernement au cours des cinq derniers jours.

Ils rapportent que 700 personnes ont été tuées et 2 800 blessées reçoivent des soins dans les établissements de santé, mais les chiffres devraient augmenter à mesure que davantage d’informations seront disponibles » indique un communiqué de l’ONU. De son coté, le gouvernement congolais a evoqué, au cours du Conseil des ministres de ce 31 janvier, « un véritable carnage » à Goma lors des affrontements entre les FARDC et rebelles du M23 soutenus par des troupes rwandaises. La Rédaction



Source : Source : https://atlanticactu.com/rdc-goma-au-moins-700-mor...

