RDC : Au moins 30 morts dans le naufrage d’un bateau

Mais leur nombre exact reste difficile à établir en raison de la présence de clandestins sur ce bateau, une embarcation en bois.

Le drame s'est produit samedi sur le lac Mai-Ndombe, à environ 10 km du point d'arrivée du bateau.

En RDC, les naufrages se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge, de la vétusté des embarcations et de l'absence de gilets de sauvetage à bord.

Le mois dernier, plus de 100 personnes ont trouvé la mort dans une série de naufrages sur le lac Kivu, dans l'est du pays.

En février 2018, des centaines de passagers avaient également péri dans le naufrage d'un convoi de baleinières à 40 km de Kwamouth, sur le même lac.



BBC