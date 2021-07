RDC: Décès de Mgr Monsengwo, archevêque émérite de Kinshasa ! Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 23:33 | | 0 commentaire(s)|

Le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya est décédé ce dimanche 11 juillet, à Versailles près de Paris, à l’âge de 81 ans, six jours après son évacuation. « J’ai la profonde douleur d’annoncer à la communauté chrétienne catholique et à toutes les personnes de bonne volonté le décès du Cardinal Laurent Monsengwo, ce dimanche 11 juin […] Le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya est décédé ce dimanche 11 juillet, à Versailles près de Paris, à l’âge de 81 ans, six jours après son évacuation. « J’ai la profonde douleur d’annoncer à la communauté chrétienne catholique et à toutes les personnes de bonne volonté le décès du Cardinal Laurent Monsengwo, ce dimanche 11 juin à Versailles en France. Intensifions les prières pour son repos éternel auprès de Dieu qu’il a servi », a écrit sur son compte Twitter le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Mgr Monsengo a été l’une des voix critiques à l’égard des différents régimes qui se sont succédé en RDC (ex-Zaïre), celui du dictateur Mobutu Sese Seko, Laurent-Désiré Kabila (1997-2001), Joseph Kabila (2001-2019), puis Félix Tshisekedi. « Laurent Monsengwo ne mâchait pas ses mots. Déjà à l’époque du maréchal Mobutu, ses messages égratignaient le chef de l’État congolais sans jamais le citer, c’est ce qu’expliquait le dernier chef de cabinet de Mobutu. Ainsi, quand il a été question d’organiser une Conférence nationale en 1992, le maréchal Mobutu avait tout fait pour éviter la désignation de Laurent Monsengwo à sa tête. Il avait échoué tant la personnalité du cardinal s’imposait à tous », rappelle l’envoyée spéciale de RFI à Kinshasa, Sonia Rolley.



Source : Source : https://www.lasnews.info/2021/07/11/rdc-deces-de-m...

