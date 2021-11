RDC - Une information judiciaire ouverte contre le clan Kabila

Une information judiciaire visant le clan de l’ancien président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila a été ouverte à Kinshasa après des révélations de détournements présumés de 138 millions de dollars, a-t-on appris de source judiciaire. Dans une enquête intitulée "Congo Hold-up", menée par des médias internationaux et ONG, dont la publication a débuté vendredi, M. Kabila et sa famille sont accusés d’avoir "siphonné" au moins 138 millions de dollars des caisses de l’État.



Ces détournements présumés ont eu lieu de 2013 à 2018, d’après les auteurs de cette enquête. Interrogé par la presse, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a indiqué que "la ministre de la Justice a écrit au parquet le 20 novembre […], elle a donné injonction aux fins d'enquête et de poursuite".



"Nous ne pouvons pas, comme gouvernement, rester insensible à de telles allégations", a estimé M. Muyaya, également ministre de la Communication. "Il y a ouverture d'une information judiciaire" par le parquet près la Cour de cassation, faisant suite à la demande de la ministre de la Justice, a déclaré à l'AFP, sous couvert d'anonymat, une source de ce parquet. (AFP)





