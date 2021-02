RECONNU COUPABLE D’ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR 220 MILLIONS DE FRANCS CFA Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021 à 18:03 | | 0 commentaire(s)|

Le nommé Mamadou Fall dit Ahma, âgé de 41 ans, commerçant et domicilié à Diamaguène, a comparu, hier, à l'audience des flagrants délits du Tribunal de Grande instance (Tgi) de Dakar. Il répondait des faits d'abus de confiance portant sur 220 millions de francs Cfa au préjudice de la dame Ndèye Penda Ndiaye. Le tribunal l'a condamné à six mois de prison doit un mois ferme et à payer 220 millions de francs Cfa à la partie civile. Mamadou Sy



Source : Source : https://letemoin.sn/reconnu-coupable-dabus-de-conf...

