RENCONTRE IDY- Me NAFISSATOU DIOP/ Entre présentation de condoléances, civilités et révélations sur les nouvelles relations avec Macky Sall.

C'est accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs, Déthié Fall et Sidy Kounta notamment, que Idrissa Seck a été rendre visite à Me Nafissatou Diop Cissé, ce samedi à Sacré-Cœur. Le nouveau Patron du Conseil Économique, Social et Environnemental était chez la notaire pour lui présenter ses condoléances quelques jours après le rappel à Dieu de la mère de cette dernière. " Je suis venu présenter mes condoléances, souhaiter de Dieu qu'Il accorde à la défunte, qui me vouait une estime sans limite, Sa miséricorde", dira-t-il en substance.



Ce fut, aussi, un moment hautement solennel mis à profit par le patron de Rewmi pour rappeler l'excellence des relations qu'il n'a cessé d'entretenir avec son hôte. Des relations de grande estime, on ne peut plus sincères qui étaient allées jusqu'à créer une certaine proximité entre lui et la défunte. Une belle transition pour Idy de formuler des prières pour le repos en paix de l'âme de feue Sokhna Amy Sow.



Idrissa Seck profitera, de l'occasion pour remercier la notaire de ce soutien qu'elle n'a cessé de lui témoigner, évoquant, en passant, ce passé carcéral qui l'avait vu séjourner à Rebeuss. Il se réjouira de rappeler que Me Nafissatou Diop Cissé et Me Dior Diagne (présente à la rencontre), en cette période particulière de sa vie, avaient choisi de lui rendre visite.



JONCTION MACKY- IDY



À côté des condoléances présentées, Idrissa Seck brossera la trame de l'histoire qui abouti à ses retrouvailles avec le Président Macky Sall. Pour lui, il faudra comprendre le soubassement de cette entente dans leur quête réciproque de travailler pour le Sénégal et d'isoler les quelques divergences seconde priorité. " Macky et moi discutions autour du titre du Chef de l'opposition. Au début, il était programmé que je reste dans l'opposition et que je fasse office de chef de l'opposition. Mais, il m'a proposé, au regard de la pandémie de la Covid-19 qui a secoué le monde et de tout ce qui se passe dans notre continent, de mettre en veilleuse ce débat autour de ce titre de chef de l'opposition et d'aller dans le sens de travailler ensemble, de joindre nos forces pour développer le Sénégal. Nous avons des responsabilités vis à des populations de ce pays."



Me Nafissatou Diop (qui avait à côté d'elle sa sœur), dans son discours, réaffirmera son attachement à son hôte. Elle remerciera aussi la première dame qui, dit-elle, s'est beaucoup investie lorsque sa défunte mère était malade. La notaire terminera son allocution, par se rejouir de l'entente scellée avec le Président Macky Sall et de souhaiter qu'elle soit profitable pour le Sénégal.



