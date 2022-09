RENTREE SCOLAIRE, LE COUP D'ENVOI ANNONCE POUR LE 6 OCTOBRE

La rentrée scolaire de l’année académique 2022-2023 est fixé au 3 octobre pour le personnel enseignant et au 6 pour les élèves, a appris l’APS de source officielle, vendredi.



L’information émane du ministère de l’Education nationale qui a rendu public un décret signé par le Chef de l’Etat Macky Sall.



L’année académique doit prendre fin le 31 juillet 2023, rapporte la même source.



Le Ministère de l’Education précise que l’année scolaire devant durer 9 mois est répartie en trois semestres qui seront entrecoupées de vacances en janvier et décembre et en mars et avril.