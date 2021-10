REPERES STATISTIQUES DE JUILLET 2021 Une hausse de la production dans les secteurs d’activités et des recettes de l’Etat Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Octobre 2021 à 02:04 | | 0 commentaire(s)|



Au mois de juillet 2021, il a été constaté une hausse généralisée de la production dans presque tous les secteurs d’activités, ainsi que des recettes de l’Etat. S’agissant du trafic aérien, le nombre de passagers et les mouvements d’aéronefs sont ressortis en hausse ; au moment où le trafic maritime a connu un ralentissement de 3,6% en rythme mensuel avant de connaitre une amélioration de 34,1% en glissement annuel.



Il ressort des repères statistiques du mois de juillet publié par l’Ansd que l’activité d’extraction minière a enregistré en juillet 2021 une hausse de la production en valeur de zircon (+19,2%), d’attapulgite (+19,2%), de phosphate de chaux (+10,7%), de sel iodé (+10,7%) et d’or (+1,7%). En glissement annuel, les productions d’or, de phosphate de chaux, d’attapulgite, de zircon et de sel iodé se sont respectivement accrues de 107,2%, 105,2%, 95,7%, 50,9% et 50,9%. Quant à la production brute d’électricité de la Senelec, en juillet 2021, elle s’est améliorée de 7,4%, par rapport au mois précédent. Elle a également connu une hausse de 10,0% comparativement à la période correspondante de l’année 2020. Durant la période sous revue dans le secteur industriel, la production industrielle hors égrenage de coton, dont l’évolution est suivie à travers l’Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi) s’est repliée de 4,5% par rapport au mois précédent. Cette baisse de la production du secteur industriel est imputable essentiellement à la chute de la production des industries environnementales (-12,1%) et de celle des industries manufacturières (-6,6%). En glissement annuel, l’Ihpi a progressé de 28,6%.



Hausse des passagers et des mouvements d’aéronefs, ralentissement du trafic maritime



Par rapport à juin 2021, les exportations et la production de ciment se sont bonifiées, respectivement, de 16,3% et 6,6%. Par contre, les ventes locales se sont contractées de 1,1% en juillet 2021, relativement au mois précédent. En glissement annuel, les exportations (+13,8%), la production (+10,3%) et les ventes locales (+1,4%) ont connu des regains. S’agissant du secteur tertiaire, le trafic aérien, au mois de juillet 2021, est marqué par une hausse concomitante du nombre de passagers (+24,5%) et des mouvements d’aéronefs (+17,4%) en variation mensuelle. Cependant, le fret a chuté de 5,5 points sur la même période. Comparativement au mois de juillet 2020, un rebond a été noté sur le nombre de passagers (+330,5%), les mouvements d’aéronefs (+136,6%) et le fret (+31,9%), en raison de l’assouplissement des mesures restrictives sur les déplacements internationaux de voyageurs. S’agissant du trafic maritime au Port autonome de Dakar, il a connu, en juillet 2021, un ralentissement de 3,6%, en rythme mensuel. Cette situation fait suite à la baisse des embarquements (-6,0%) et des débarquements (-2,8%). En glissement annuel, l’activité du Port s’est améliorée de 34,1%, sous l’effet de l’accroissement des débarquements (+45,8%) et des embarquements (+30,7%).



Chiffre d’affaires des services et du commerce



L’activité du secteur tertiaire, au mois de juillet 2021, s’est caractérisée par une baisse, en rythme mensuel, du chiffre d’affaires (Ca) des activités des services (-2,6%) et de celui des activités du commerce (-2,0%). La contraction du Ca du sous-secteur des services est liée principalement à la chute de ceux des «Activités Immobilières» (-45,9%), des «Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives» (-27,0%), des «Activités financières et d’Assurance» (-20,5%), des «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (-19,5%) et de «l’Enseignement» (-11,5%). La hausse du Ca de «l’Hébergement et Restauration» (+11,4%) et des «Transports» (-0,3%) ainsi que celui du «Transport» (+1,8%) a atténué la baisse enregistrée par le Ca des services.

S’agissant du recul de l’activité commerciale, il est imputable au ralentissement du Ca des activités de «Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles» (-10,0%) et de celui du «Commerce de détail» (-4,6%). Par contre, le Ca de l’activité du «Commerce de gros» s’est amélioré de 6,5%. Par ailleurs, le niveau des prix à la consommation, dont l’évolution est mesurée par celle de l’Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), a progressé de 1,9%, par rapport au mois précédent. En glissement annuel, l’indice a également enregistré un bond de 2,9%.



Le solde commercial en juillet s’est établi à -152,5 milliards contre -232,9 milliards le mois précédent



En juillet 2021, les échanges extérieurs du Sénégal sont marqués par un accroissement de 2,4% des prix à l’exportation, et un gain de 2,4% de ceux à l’importation, par rapport au mois précédent. Les termes de l’échange sont restés constants sur la même période. L’économie sénégalaise a aussi enregistré des pertes de compétitivité-prix évaluées à 1,4%, en variation mensuelle, sous l’effet du différentiel d’inflation défavorable (+1,7%), dans un contexte de dépréciation (-0,3%) de la monnaie locale par rapport aux monnaies des partenaires commerciaux. Face aux pays partenaires membres de l’Uemoa et de la zone Euro, des pertes de compétitivité évaluées au même niveau (+2,1%) ont été relevées, en liaison avec le différentiel d’inflation (-0,2%) défavorable. Ainsi, le solde commercial du Sénégal durant cette période s’est établi à -152,5 milliards francs Cfa contre -232,9 milliards francs Cfa au mois précédent, soit une détérioration de 34,5 milliards du déficit.



Hausse de 5,4% des recettes en juin



En ce qui concerne les finances publiques, les recettes totales du mois de juin 2021 ont enregistré un accroissement de 5,4%, par rapport au mois précédent. Cette situation est en liaison avec la hausse des recettes fiscales (+58,3%), amoindrie par un fléchissement des recettes non fiscales (-88,6%). Les recettes totales de l’Etat se sont également bonifiées de 51,6% par rapport au mois de juillet 2020. Quant aux charges de personnel et effectif de la fonction publique, il ressort des statistiques que les frais d’hospitalisation ont baissé de 5,4% en juillet 2021, en variation mensuelle. Par ailleurs, les salaires du personnel et l’effectif de la fonction publique ont progressé de 3,6% et 0,2%, respectivement. En glissement annuel, il a été constaté, un amoindrissement des frais d’hospitalisation (-20,9%). Par contre, un accroissement des salaires (+7,9%) et de l’effectif (+4,2%) de la fonction publique a été noté sur la même période.

