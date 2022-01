[REPORTAGE LERAL] - Après la mise en circulation du Ter: Les embouteillages persistent encore à Dakar

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Janvier 2022 à 20:34 | | 2 commentaire(s)|

Dakar est une capitale connue pour la densité de ses embouteillages. A une certaine heure de la journée, circuler à Dakar devient un calvaire et un véritable parcours du combattant pour les usagers de la route. Des chauffeurs, apprentis et receveurs de bus Tata, interpellés restent perplexes. Ces derniers, très consternés, constatent beaucoup plus un déficit de leurs clients, plutôt qu’un amoindrissement de la densité des embouteillages. Et, ils considèrent que la rareté de la clientèle a plus une incidence négative directe sur leurs recettes journalières. N’empêche, ils demandent à l’autorité de faire davantage des efforts pour réduire, les prix des tickets de transport du Ter.