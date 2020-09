« RFI proteste contre les violences subies par son correspondant à Yaoundé » (communiqué)

« Ce mardi à la mi-journée, à Yaoundé, alors qu'il couvrait une manifestation de l'opposition camerounaise, le journaliste de RFI Polycarpe Essomba a été brutalement interpellé par la police camerounaise. Il a reçu plusieurs coups de matraque, plusieurs coups de pied et a été emmené dans un commissariat, où il a été retenu pendant plus de deux heures avant d'être relâché.



Radio France Internationale déplore ces violences de la police camerounaise, qui portent sérieusement atteinte à la liberté de la presse.



RFI assure son correspondant de tout son soutien, de son attachement à la protection de son intégrité physique et de sa liberté d’exercer son métier au nom du droit à l’information. »

Source : https://www.impact.sn/RFI-proteste-contre-les-viol...