RNU : des ménages de Mbour et de Thiès vont se partager près de 5 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 06:17 | | 0 commentaire(s)| Le ministre en charge du Développement communautaire, de l'Equité sociale sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, a procédé lundi dernier au lancement officiel des opérations de transferts monétaires exceptionnels pour ménages inscrits sur le registre National Unique (RNU ). Une activité organisée au stade municipal de Mbour.

" Pour la région de Thiès, 46 277 ménages sont concernés tandis qu'a Mbour département, 18 746 ménages vont recevoir dans les jours qui suivent un transfert monétaire. Soit un montant total de 3 702 160 francs CFA pour la région de Thiès et 1 499 680 000 francs CFA pour le département de Mbour ", a assuré Samba Ndiobene Kâ.



Accueil Envoyer à un ami Partager