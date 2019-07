RSE: Le Groupe Sonatel lance le concept "Sonatel ci sunu gox" à Louga et Saint-Louis

Le groupe Sonatel s’est rendu à Louga et Saint-Louis pour rencontrer et échanger avec les autorités et les populations sur le développement économique et social de la région. Plusieurs actions et activités dans le domaine de la RSE ( Responsabilité sociétale de l'entreprise) de Sonatel, ont été déroulées au bénéfice des habitants de la région.



Pencum Sonatel à Louga et Saint-Louis



Sonatel et les autorités administratives, les élus locaux et les partenaires économiques de Louga et Saint-Louis se sont réunis en atelier ces 27 et 28 juin dans le cadre de « Pencum Sonatel ». Un dispositif à travers lequel le groupe Sonatel réaffirme sa volonté de faire du dialogue avec ses Parties Prenantes, une réalité.



Pencum Sonatel, un des socles de la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise du groupe, a pour objectif de renforcer sa proximité avec toutes ses parties prenantes, échanger sur le développement de l’économie numérique et, de manière plus générale, de sa contribution au développement économique et social du Sénégal. Ces rencontres ont servi de cadre d’échanges pour Sonatel, avec les différentes autorités et parties prenantes des villes de Saint-Louis et de Louga sur toutes les actualités autour de notre écosystème.



Atelier de codage “ SUPERCODEURS” au lycée Ameth Fall de Saint Louis



Sonatel, à travers Sonatel academy en partenariat avec Sénégal Academy, a organisé le jeudi 27 juin 2019 un atelier de codage au lycée Ameth Fall de Saint-Louis. Un atelier également ouvert aux autres établissements de la ville de Saint-Louis, notamment le lycée Amadou Sow Ndiaye et les clubs scientifiques d’autres écoles. Différents ateliers d’initiation au codage pour les élèves qui ont eu pour objectif de sensibiliser les filles et les garçons à la culture numérique, en les initiant au codage informatique d'une façon simple. Animés par des coaches spécialisés de Sonatel Academy (la première école de codage gratuite au Sénégal), les ateliers ont été collectifs.



Cet atelier de codage ou « ateliers Supercodeurs » ont permis de faire connaître la programmation informatique de façon ludique, en boostant la capacité d’insertion des jeunes, réduisant ainsi la fracture des compétences numériques dans notre environnement. Ils sont totalement pris en charge par Sonatel, donnent aux enseignants des outils éducatifs puissants et durables et encouragent en même temps l’apprentissage continu des nouvelles technologies. L’objectif est de vulgariser le codage dans les établissements du moyen secondaire afin de participer à la formation de producteurs de valeur ajoutée dans les services numériques.



Fan zone à Saint-Louis



Toujours dans le but de mieux se rapprocher de ses clients et des populations, Orange est venue également à leur rencontre à Saint-Louis avec le déploiement d’une fan-zone pour cette Coupe d’Afrique des Nations de football 2019 en Egypte. Installée à la Place Abdoulaye Wade, elle est un point de rencontre des passionnés de football où le public pourra suivre la compétition en direct sur écran géant et profiter des offres développées exclusivement pour cette CAN.



Préservation de l’environnement



En marge de la disposition de fan zone à Saint-Louis, le Groupe Sonatel dans le cadre de sa contribution au développement durable à travers l’Axe RSE « préservation de l’environnement » a déployé «And Defar Sunu Gox» sur le site de la fan zone lors de la rencontre de football Sénégal contre Algérie du 27 juin 2019 comptant pour la CAN 2019 en Egypte.



L’objectif principal de cette activité, sous le concept phare de Sonatel «And Defar Sunu Gox», est la promotion de l’éducation environnementale de nos concitoyens dont le but est de rendre nos villes plus propres. C’est ainsi que le programme And Défar Sunu Fan Zone est déployé en partenariat avec les supporters de « Allez Casa » section de Saint-Louis, qui ont nettoyé le site de la fan zone avant et après le match. Par ailleurs, depuis 2015, Sonatel en partenariat avec l’UCG, renforce son engagement citoyen à travers son programme phare «ãnd defar sunu gox» dont l’objectif est d’améliorer le cadre de vie des collectivités territoriales ; et la commune de Saint Louis en a bénéficié en avril 2017.



Digital Society Forum



Digital Society Forum (DSF) s’est déployé à Saint-Louis sur le thème Numérique et Environnement ce 28 juin. Dans sa conférence introductive, le DSF a exposé sur les «Problématiques environnementales actuelles de la région de Saint-Louis » des ateliers autour de plusieurs thèmes. Ensuite, deux panels, un sur l’état des lieux de l’environnement et un autre sur les apports du Numérique à l’environnement ont eu lieu avec comme panélistes des experts et acteurs de l’environnement, de Sonatel, des universitaires et des acteurs du Numérique en interaction avec le Public avant des ateliers au cours de l’année.



Par toutes ces actions, activités et rencontres avec les autorités de la région de Saint-Louis et Louga, le groupe Sonatel réaffirme sa volonté d’être à l’écoute de l’ensemble de ses parties prenantes partout au Sénégal, mais aussi un acteur citoyen du bien-être communautaire à travers sa politique de responsabilité sociale d’entreprise. « Sonatel Ci Sunu Gox » a vécu à sa première à Louga et Saint-Louis avec beaucoup de satisfaction.

