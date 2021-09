En début de semaine, le mardi 21 septembre 2021 plus précisément, toujours dans le cadre de sa Responsabilité sociétale et environnementale (RSE), le groupe Sedima représenté par une délégation composée de sa Direction générale, de ses collaborateurs et des membres de la commune de Sindia, a offert au village de Teen Toubab, deux salles de classes pour le CEM ainsi que deux salles de classes pour l’école primaire de Djilakh.