RSF: Décès de Christophe Deloire, secrétaire général de l’ONG à l’âge de 53 ans

L’organisation de défense de la liberté de la presse Reporters Sans Frontières vient de perdre son secrétaire général. Christophe Deloire, est mort ce samedi à l’âge de 53 ans, à Paris. Le journaliste était hospitalisé depuis plusieurs semaines à l’hôpital Saint-Louis, après la découverte tardive de tumeurs au cerveau. En juillet 2023, Christophe Deloire s’était vu confier par Emmanuel Macron la direction d’un comité de pilotage des Etats généraux de l’information (EGI). Ceux-ci doivent aboutir à la fin du mois de juin.







Reporters sans frontières (RSF) est une organisation non gouvernementale internationale fondée en 1985, reconnue d'utilité publique en France et présente en 2020 dans 14 pays. Elle se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes. L'association reçoit en 2005 le prix Sakharov du Parlement européen.

