RTS: Racine Talla cède à la pression du personnel et limoge le DRH Le Directeur général de la chaîne nationale, Racine Talla a finalement limogé Alioune Thiam, jusque-là, directeur des Ressources humaines de la RTS. Il l’a remplacé par Michel Ndour, Directeur des programmes et des antennes de la RFTS, selon une note d’intérim qu’il a rendue publique. Cela fait suite à la contestation du personnel, qui réclamait le départ du désormais ex DRH.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2020 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|



