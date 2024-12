Raaya Awards 2024 : Amadeus brille avec trois trophées Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2024 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS – L'année 2024 s'impose comme celle de tous les succès pour Amadeus. Déjà sacré Artiste de l'année et récipiendaire du prix du Featuring de l'année aux Oscars d'Afrique, il vient d'ajouter trois nouveaux trophées à son palmarès lors des prestigieux Raaya Awards.

Au cours de cette cérémonie, Amadeus a été désigné Artiste chanteur de l’année, confirmant ainsi son impact majeur sur la scène musicale. Son hit « Confuse », réalisé en collaboration avec Wally Seck et Mia Guissé, a également brillé en remportant deux distinctions : le prix du Featuring de l’année et celui du Clip de l’année.



