« Raaya Music Awards », Edition 2017 : Waly Seck, meilleur artiste de l’année, Youssou Ndour, artiste du cinquantenaire

La cérémonie de remise de trophées de la 3e Edition de « Raaya Music Awards » s’est tenue samedi à Canal Olumpia Teranga. Les artistes qui ont marqué l’année 2017 de différentes manières, ont été primés.



Tous les artistes nominés cette année coïncidant avec la 3e Edition du « Raaya Music Awards » ont du talent, d’une manière ou d’une autre.



Selon le journal EnQuête, cette édition du « Raaya Music Awards » a décerné le prix du meilleur artiste à Waly Balago Seck devant Carlou D, Viviane et Omzo Dollar.



Les organisateurs ont salué le talent et la perfection du fils de Thione Seck sur la scène musicale. Son ami et « frère » Sidy Diop a été primé comme la révélation masculine de l’année et la fille de Abdoulaye Diaw, Suadu celle de la gent féminine. Sans surprise, la chanson du couple en vogue de la musique sénégalaise, « Yakowaraal » de N-fu et Mia Guissé est consacré Tube de l’année.

Les rappeurs aussi n’ont pas manqué à l’appel. Le duo Dip-Nailah, avec « One night » a eu le sésame du meilleur featuring et Omzo Dollar, grâce à « Yarr », le meilleur clip. Le Roi du Mbalakh quant a lui, a été sacré meilleur artiste du cinquantenaire.



D’après l’initiateur de l'évènement, Souleymane Ndiaye, le choix n’a pas été facile. A son avis tous les nominés ont tous marqué l’année 2017. Même s’il a déploré le manque d’accompagnement qu’il rencontre durant l’organisation de cet événement.









Ndèye R. Thiane (stagiaire)