Rachat de ses parts : Akilee dit non à la Senelec

Mardi 16 Juin 2020

Comme prévu la rencontre entre les dirigeants de Akilee et de la Senelec a eu lieu hier. Ainsi le Pca Khalifa Dia et le Dg de la Senelec Papa Mademba Bitèye, appuyés par l’agent judiciaire de l’Etat, Antoine Félix Diom ont notifié à Amadou Ly, Dg d’Akilee, la volonté du chef de l’Etat de faire racheter par Senelec toutes les parts d’Akilee, informe L’As.



Toutefois, ajoute-le journal, Amadou Ly, en tant qu’entrepreneur passionné de son métier, dit avoir fondé la société pour matérialiser une vision et servir l’Afrique et le Sénégal. C’est dire que cette volonté de Macky d’acheter par la Senelec toutes les parts d’Akilee n’agrée pas le Dg de la dite entreprise.



Pendant presque trois tours d’horloge, poursuivent nos confrères, « chacun a exprimé son opinion, mais visiblement, c’est le statuquo. Rien de concret n’est sorti de la rencontre. Reste désormais au chef de l’Etat de faire résilier le contrat en indemnisant Akilee ou se préparer à un autre feuilleton devant les tribunaux ».





