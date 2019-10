Racisme dans le football: Yaya Touré s’en prend à la FIFA La FIFA ne fait pas assez pour éradiquer le racisme dans le football selon Yaya Toure. L’attaquant ivoirien a condamné l’incident raciste lors du match Angleterre-Bulgaria, comptant pour les qualifications pour l’Euro 2020. Il a déclaré que les Anglais auraient dû sortir du terrain face aux chants de singes.

La victoire (6-0) de l’Angleterre à Sofia au début du mois a été entachée par des chants racistes et des saluts nazis de la part de certains supporters bulgares.



Le match a été interrompu à deux reprises au cours de la première mi-temps, mais les joueurs anglais ont choisi de terminer le match au lieu de quitter le terrain.



«Ils parlent toujours ‘Bla, bla, bla, bla’, et quoi ? Rien ne change. Les gens de la FIFA s’en fichent, car nous en parlons, mais cela continue. Je ne veux pas dire que je ne suis pas inquiet, je suis inquiet», a déclaré Yaya Touré à l’AFP.



Raheem Sterling, l’attaquant de l’Angleterre et de Manchester City, a été largement salué pour son rôle dans l’éradication du racisme à l’échelle nationale et internationale, mais Touré, son ancien coéquipier à City, a déclaré que ces efforts ne sont pas suffisants.



Il estime qu’il est temps que les joueurs prennent des mesures plus décisives. «Ils doivent être sérieux à ce sujet, les joueurs doivent prendre des décisions drastiques à ce sujet sinon les racistes ne vont pas s’arrêter. Ils doivent faire sortir les joueurs du terrain».



Yaya Touré qui évolue actuellement en Chine a souligné qu’il n’a jamais été victime de racisme dans ce pays.

«C’est une belle expérience parce que j’ai vu des gens avec une mentalité différente de ceux de l’Europe. Quand je suis au stade, personne ne me hue parce que je suis noir, ils ont une culture différente, ils me respectent».

