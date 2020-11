Racket illimix des chauffeurs, Pape Diallo Niang tire sur les policiers et les gendarmes (Vidéo) En prévision de leur grève suite aux nombreuses tracasseries policières sur les routes du Sénégal et au niveau de la douane ou du port de Dakar, le Secrétaire général du Syndicat National des Gros Porteurs et Transports, Pape Diallo Niang n’a pas été tendre avec les forces de sécurité. Entre le « SAMPE » érigé en règle doublé d’un racket dit Illimix, le syndicaliste révèle sans gants, des pratiques inimaginables au Sénégal. Et pourtant, c’est la triste réalité qui est relayée dans cet entretien exclusif accordé à Atlanticactu.



Âmes sensibles, bouchez vos oreilles !

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

Source : Atlantisactu

