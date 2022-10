Racket maraboutique : Le jeu de cache-cache des Modou-Modou

Durant la grande sécheresse (Bekor) des années 70 et 80, des marabouts et autres chefs religieux entamaient des tournées à la recherche de leurs talibés installés aux Usa, en Europe et dans le reste du monde. Ces voyages d’affaires plus que religieux, s’appelaient « Takhagne » (ramassage) pour ne pas dire racket maraboutique. D'aprés « Le Témoin » quotidien, le phénomène des « Takhagne » a repris du service.



Tenez ! Ces temps derniers, un grand marabout et les membres de sa cour séjournent dans un pays européen, histoire de rentrer visite aux talibés et autres Modou-Modou. Parmi ces derniers, si les uns (une minorité) défilent dans l’hôtel du marabout, les autres jouent à cache-cache avec les « beuk-négg » ou chambellans, pour ne pas s’exposer au rackets et autres extorsions de fonds. Pis encore, les « Modou-Modou » les plus fauchés, ont carrément éteint leurs téléphones, histoire de se mettre dans une éternelle injoignabilité. Comme si les talibés en ont vraiment marre de ces « takhagne » maraboutiques à n’en plus finir !