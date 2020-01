Racolage via internet: l'Ong Jamra active le Procureur et la Brigade des mœurs contre la sulfureuse Rangou

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 09:25

L’Ong Jamra va en guerre contre la sulfureuse «Rangou». Le porte-parole de cette organisation islamique, Mame Matar Guèye a saisi la Brigade des mœurs contre la jeune femme, accusée de racolage via internet.



Dans un communiqué, M. Guèye se dit « sensible à la vague d’indignation » suscitée par la mise en ligne de son scandaleux spot, faisant la promotion de sa sulfureuse «soirée privée».



Le responsable de Jamra ajoute qu’en dépit du tollé suscité par ses frasques à répétition, dans une demi-nudité envahissante et choquante sur les réseaux sociaux, « Rangou promet de récidiver le 11 février prochain, au mépris des dispositions pertinentes du Code pénal sur l’outrage public à la pudeur et l’attentat aux bonnes mœurs ».



Selon Mame Matar Guèye, au terme de sa réunion hebdomadaire prévue vendredi prochain, le Bureau exécutif de Jamra adressera une saisine officielle (étayée de pièces à conviction, physiques et électroniques) à la Brigade des mœurs, assortie d’une plainte au Procureur de la République.





