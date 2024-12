Raffinage local des barils de Sangomar : Birame Soulèye Diop dévoile un projet dès 2025 Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Birame Souleye Diop/ Saliou Ndong À partir de juin 2025, les 100 000 barils de pétrole brut produits quotidiennement à Sangomar seront raffinés au Sénégal grâce au projet SAR 2.0, a révélé le ministre du Pétrole, Birame Souleye Diop, lors d'une visite à la SAR, à l'occasion d'une cérémonie dédiée aux retraités. » Nous avons fait la visite avec monsieur le directeur général et toutes les autorités de la SAR, accompagnés du ministre du Travail, du président de la commission énergie, mine et pétrole de l'assemblée nationale pour voir ensemble ce qui est entrain de se faire au niveau de cette grande maison qui est la SAR » , a affirmé Birame Souleye Diop sur Rfm, précisant que l'objectif est de consolider la SAR. Le ministre a rappelé que le Sénégal est un pays pétrolier depuis juin 2024. Il a souligné qu'il serait inutile d'avoir du brut de Sangomar si la SAR ne peut pas le raffiner pour répondre aux besoins des Sénégalais à des coûts abordables. « Aujourd'hui, la SAR est en pleine transformation pour raffiner le brut. Nous soutenons le projet SAR 2.0 pour raffiner le pétrole sénégalais », a-t-il déclaré. Birame Souleymane Diop a précisé que la SAR fait actuellement du mélange de pétrole, mais l'objectif final est de raffiner les 100 000 barils produits à Sangomar. « Nous comprenons l'impact que cela aura et le rôle de la SAR en Afrique et dans le monde », a-t-il ajouté.



Source : Source : https://atlanticactu.com/raffinage-local-des-baril...

