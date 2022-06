Ralliement à la mouvance présidentielle: Le mouvement GRANDS veut apporter son soutien au President Sall

Pape Maël Diop ex Dg des ADS et responsable politique de Benno Bokk Yakaar, a présidé hier, la conférence de presse du Mouvement GRANDS (Grand Rassemblement National pour le Développement du Sénégal), composé d'artisans et le Cadre unitaire du secteur informel. Ledit mouvement a saisi cette occasion pour informer l'opinion nationale et internationale, de son ralliement à la mouvance présidentielle. Les membres de GRANDS comptent ainsi soutenir le Président Macky Sall dans sa politique. Ils n'ont pas manqué l'occasion de remonter les bretelles aux détracteurs du Président Sall. Lesquels détracteurs s'activent, selon eux, " à installer un climat d'instabilité dans ce pays ".



A noter que Pape Mael Diop, a promis par ailleurs dans la foulée, d'améliorer les conditions de travail des artisans.



Il est important de mentionner que cette activité entre dans le cadre de la redynamisation du RAM (Réseau des Amis de Maël). Tous les secteurs d'activité seront visités, à savoir la pêche, le tourisme, le commerce, entre autres. Une visite de proximité chez les tailleurs et à "Keur serigne bi" s'en est suivie et les commerçants ont saisi l'occasion pour exprimer leur joie de revoir leur "Mbokk Talibé", "Borom Ndakarou ak Cap vert".