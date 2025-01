Rallye Budapest-Saint-Louis : Miz-travel-org pour le développement du tourisme à Saint-Louis

Dans sa logique de booster le secteur du tourisme et de participer à son développement dans la région de Saint-Louis, Miz-travel-org a reçu trois cents touristes du Rallye motorisé Budapest-Saint-Louis, à Diama. Un évènement, organisé par Moulaye Idriss Zargane, qui s'est déroulé en présence de la cheffe de Service régional du Tourisme à Saint-Louis, Madame Maimouna Cissé, représentant le ministre et le gouverneur de la région, mais aussi de Mbar Sow, représentant du Directeur du Tourisme. Et selon l'initiateur du projet, son objectif est d'atteindre la barre des sept mille touristes par an.